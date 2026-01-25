Süper Lig’in 19’uncu haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, düzenlenen basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptı.

“Eksik kadroyla oynadık, taktik disiplin çok önemliydi”

Karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktıklarını vurgulayan Stoilov, zor bir mücadele verdiklerini söyledi. Bulgar teknik adam, “Eksik oyuncularımız vardı ve sahaya çıkan futbolcuların taktiksel anlamda hatasız oynaması gerekiyordu. Bu tür maçlarda hata yaparsanız puan almak çok zor. Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu ancak biz oyun planımıza sadık kaldık” ifadelerini kullandı.

“Golü bulduk, puanı aldık”

Maçın kritik anlarında doğru reaksiyon verdiklerini belirten Stoilov, “Golü bulduktan sonra pozisyonlar da yakaladık. Böyle zor bir deplasmandan puanla dönmek bizim için değerli. Atmosfer de çok güzeldi. Futbolun keyfi böyle ortamlarda çıkıyor” dedi.

“Futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır”

İki takım arasındaki bütçe farkına ilişkin soruya da yanıt veren Stoilov, bu konunun kendileri için belirleyici olmadığını söyledi. “Her kulübün kendi stratejisi ve bütçesi var. Bizim transfer politikamız belli. En uygun ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir söz var: Futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Çalışma, her şeye karşı galip gelebilir” diye konuştu.

“Bu performanstan tamamen memnun değilim”

Eksikler nedeniyle bazı oyuncuları farklı mevkilerde oynattıklarını dile getiren Stoilov, performansın geliştirilebileceğini vurguladı. “İki cezalı, dört hasta oyuncumuz vardı. Bazı futbolcuların pozisyonlarını değiştirmek zorunda kaldık. Bahaneleri sevmem ama bazı gerçekler de var. Bu akşamki performanstan tamamen memnun olduğumu söyleyemem. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var” dedi.

“En önemlisi takım oyunu”

Takım bütünlüğüne dikkat çeken Stoilov, “Santrforumuz son günlerde antrenman yapamadı. Bazı oyuncular İzmir’de kaldı. Buna rağmen en önemli şey takım oyunu. Daha önce de zorluklar yaşadık ama oyuncularımız her senaryoda ellerinden geleni yaptı” ifadelerini kullandı.

“Arda’nın potansiyeli yüksek”

Genç oyuncu Arda Okan Kurtulan hakkında gelen soruya da yanıt veren Stoilov, “Arda’nın potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Geliştirmesi gereken yönleri var. O seviyeye ulaştığında milli takıma gitmesi herkes için en doğrusu olur” değerlendirmesinde bulundu.