Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, minibüste yaşayan 74 yaşındaki Dursun Ali Ermiş, ısınmak için yaktığı piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.

MİNİBÜSTE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Ermiş’ten haber alamayan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapısı kilitli olan 41 AY 014 plakalı minibüsü açtığında Ermiş’i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

İlk değerlendirmelere göre, Ermiş’in uyuduğu sırada ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazın zehirlenmeye yol açtığı tahmin ediliyor.

YAKLAŞIK 7 YILDIR MİNİBÜSTE YAŞIYORDU

Dursun Ali Ermiş’in yaklaşık 7 yıldır minibüste yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.