Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sahilinde balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi buldu. Olay, Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında meydana geldi.

Balıkçılar cesedi fark etti

Tekne ile denize açılan balıkçılar, su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan cesedin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi ve soruşturma başladı

Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve soruşturma sonrası netlik kazanacak.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.