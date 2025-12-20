Kocaeli’de cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpeğin girmesi, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, cami cemaatinin cuma namazı hazırlıkları yaptığı sırada meydana geldi.

Cami içinde panik anları

Tasmayla beraber açık kapıdan içeri giren köpeği fark eden vatandaşlar, durumu cami görevlilerine bildirdi. Bu sırada cami içinde kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. Cemaat arasında endişe oluşurken, kimseye zarar gelmedi.

Vatandaşların müdahalesiyle dışarı çıkarıldı

Cami görevlileri ve çevredeki vatandaşların birlikte müdahalesi sonucu pitbull, güvenli bir şekilde cami dışına çıkarıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, cemaat sakinleştirildi ve namaz hazırlıkları normal seyrine döndü.

Güvenlik önlemleri tartışması

Olay sonrası cami yetkilileri, açık kapıların güvenlik açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Cami cemaatinin bazı üyeleri, benzer durumların önlenmesi için kapıların kontrol altında tutulması ve gerekirse güvenlik görevlisi bulundurulması önerisinde bulundu.