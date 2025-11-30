Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan bir SUV, cadde üzerindeki bir şarküteriye daldı. İş yerinde bulunan bir vatandaş, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Olay, Çayırova Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Erdoğan C. yönetimindeki 41 TY 058 plakalı SUV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki şarküteriye çarptı ve camını kırarak iş yerine girdi.

Şanslı Kurtuluş

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın hızla iş yerine yöneldiği sırada kapı önünde bulunan bir müşterinin son anda adım atarak aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Maddi Hasar ve İnceleme

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.