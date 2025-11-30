Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında üzücü bir deniz kazası yaşandı. Kirazlıyalı Sahili'nde alabora olan bir kayıkta bulunan iki kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişiyi bulmak için geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Olayın yaşanma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazaya acil müdahale: Ekipler sevk edildi

Olay, yerel saatle 15.00 sıralarında Kirazlıyalı Sahili mevkisinde meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizde mahsur kalan iki kişiden M.Ş.C., olay yerine ulaşan ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarılarak karaya çıkarıldı ve hemen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayıp ikinci kişi için zamanla yarış

Kayıkta bulunan ancak denizden çıkarılamayan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz unsurları, Körfez açıklarında geniş çaplı bir tarama faaliyeti yürütüyor. Diğer yandan, karadaki ekipler de çevredeki vatandaşlardan ve görgü tanıklarından bilgi toplayarak kayıp şahsın izini sürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kayıp kişiye ulaşılması için hava koşulları dikkate alınarak tüm imkânlar seferber edilmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.