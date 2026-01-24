Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tersane işçilerinin kaldığı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın birinci katta çıktı

Olay, Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi 2312 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, tersanede çalışan işçilerin ikamet ettiği dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin üst katlara sıçramasını engelledi. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Can kaybı yaşanmadı

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında binada bulunan vatandaşların tedbir amaçlı dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin neden yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Mahalle sakinleri tedirgin oldu

Yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşanırken, mahalle sakinleri itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildiğini belirtti.