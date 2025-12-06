Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İzmit Belediyesi tarafından mühürlenen bir binanın CHP tarafından seçim çalışmaları için kullanıldığı iddiaları tartışma yarattı. MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak’ta bulunan yapının mühürlü olmasına rağmen inşaatının tamamlanıp seçim ofisine dönüştürüldüğünü söyleyerek belediyeyi sert sözlerle eleştirdi.

“900 KAÇAK BİNA LİSTESİNİ KARAMBOLE GETİRMEK İÇİN AÇIKLADILAR”

İlker Kazan, binanın imar süreciyle ilgili geçmişi hatırlatarak, 2014, 2018 ve 2020 yıllarında iki katlı olan yapının “basit tadilat” izniyle üç buçuk kata çıkarıldığını ifade etti.

Kazan, “Biz bu binayı gündeme getirince, yıllardır rafa kaldırılan 900’den fazla kaçak yapının listesini bir gecede servis ettiler. Amaç, Eski Hamam Sokak’taki bu binayı bu haberlerin arasında kaybettirmek” dedi.

“MÜHÜRLÜ BİNA SEÇİM OFİSİ OLARAK KULLANILDI”

Binanın seçim ofisi olmadan yedi ay önce mühürlendiğini belirten Kazan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclisteki “Mührü kırmışlar” açıklamasını eleştirerek, “Seçim ofisi kullanılırken mühür zaten yoktu, inşaat da bitmişti. Buna rağmen hiçbir işlem yapılmadı” ifadelerini kullandı.

“YANDAŞ BİNALARA DOKUNULMUYOR”

MHP’li Kazan, küçük kaçak yapıların hızlıca yıkıldığını ancak söz konusu binaya dokunulmadığını savunarak, yıkım ihalelerinin düşük bedellerle açıldığını ve bunun katılımı engellediğini söyledi.

Kazan, binayı yapan kişinin Faruk Bostan olduğunu hatırlatarak, “Tapuya şerh kondu denmesine rağmen bina el değiştirdi. Bu nasıl mümkün oldu? Savcılarımız soruşturma başlatmalı” diye konuştu.

BELEDİYEDEN YANIT: “MÜHÜR FEKKİ TESPİT EDİLDİ, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPILDI”

Tartışmalar üzerine İzmit Belediyesi de yazılı açıklama yaparak, yapıya verilen basit tadilat izninin kötüye kullanıldığını, teknik incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildiğini ve bu nedenle binanın mühürlendiğini açıkladı.

Belediye, mühür fekki işlemi uygulandığını, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve binanın yıkım programına alındığını belirtti.

Ayrıca açıklamada, seçim ofisi açmanın belediyeden izin gerektirmediği vurgulandı:

“Yapının kim tarafından kiralandığı ve hangi siyasi parti tarafından kullanıldığı belediyenin bildirmekle yükümlü olduğu bir konu değildir.”

Ne Olmuştu?

Eski Hamam Sokak’taki yapı, basit tadilat izniyle imar mevzuatına aykırı şekilde yükseltildiği iddialarıyla gündeme gelmiş, mühürlü olmasına rağmen 31 Mart yerel seçimleri döneminde aktif olarak kullanıldığı öne sürülmüştü. Tartışmaların büyümesi üzerine konu yeniden yerel kamuoyunun gündemine oturdu.