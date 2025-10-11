Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 24 yaşındaki bir genç kızın yanında bulunan kadınla tartıştıktan sonra köprüden atladığı iddia edildi. D100 Karayolu’na düşen genç kız ağır yaralanırken, olay yerine gelen polis ekiplerinden biri, titreyen yaralı kızın üzerine montunu örterek yardım etti.

AĞIR YARALANDI

Olay, Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti üzerindeki bir köprüde meydana geldi. İddiaya göre, genç kız yanında bulunan bir kadınla tartıştıktan sonra köprü korkuluklarına çıktı ve kendini aşağıya bıraktı. Asfalta düşen genç kız ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralı genç kızın üşüdüğünü fark eden bir polis memuru, montunu çıkararak genç kızın üzerine örttü.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.