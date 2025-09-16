Işık Ökte, Türkiye'nin tanınmış finans uzmanı, stratejist ve fon yöneticisi. 16 Eylül günü Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptığı iddiasıyla 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalandı.

Işık Ökte Kimdir?

Robert Lisesi mezunu olan Ökte, eğitimini ABD'de Hamilton College'de ekonomi ve matematik alanlarında tamamladı. 1994'te Goldman Sachs'ta kariyerine başladı, Broadway Trading'de New York Borsası temsilcisi, JP Capital'de yönetici pozisyonunda çalıştı. 2010'da Finans Invest'te Başkan Yardımcısı olan Ökte, sonrasında Halk Invest ve TEB Invest'te stratejist olarak görev yaptı.

Işık Ökte Türkiye'ye döndüğünde Finans Invest, Halk Invest ve TEB Invest gibi kurumlarda başkan yardımcılığı ve stratejistlik görevlerini üstlendi. Finansal danışmanlık ve fon yöneticiliği de yapan Ökte, piyasa analizleriyle yatırımcılara sıkça yol göstermekte.

Gözaltı Nedeni ve Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatlarında yapay dalgalanmalar tespit edildi. Bu manipülasyonların küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı belirlenen soruşturmada, Işık Ökte'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu raporlarında geçen isim ve şirketler inceleniyor. Soruşturma titizlikle sürdürülürken, şüpheliler "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan işlem görecek.