Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında uygulanacak konaklama ücretlerini açıkladı. Hacı adaylarının merakla beklediği fiyatlar, Suudi Arabistan Riyali (SAR) bazında belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar için geçerli olan bu tarife, "Normal Konaklama" ve "Yakın Mesafe Konaklama" olmak üzere iki ana kategoride toplandı.

Kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken, adayların tercih ettikleri oda tipi ve konaklama türüne göre ödeyecekleri tutarlar netleşti. Diyanet, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödemelerin taksitli olarak yapılabilmesine imkan tanıdı. Ekonomik dalgalanmalar ve kur farkları nedeniyle fiyatlar TL bazında günlük kura göre değişiklik gösterse de, resmi işlemler SAR üzerinden sabitlendi.

Normal Konaklama Ücretleri Ne Kadar?

Hacı adaylarının büyük çoğunluğunun tercih ettiği "Normal Konaklama" türünde fiyatlar, odada kalacak kişi sayısına göre kademelendirildi. Mekke ve Medine'deki otellerin standartlarına göre belirlenen 2026 yılı kişi başı ücretleri şu şekilde gerçekleşti:

4 Kişilik Oda: 26.000 SAR

3 Kişilik Oda: 27.750 SAR

2 Kişilik Oda: 29.750 SAR

Bu kategori, genellikle servisli otelleri kapsıyor ve Mescid-i Haram'a ulaşım servislerle sağlanıyor.

Yakın Mesafe Konaklama Ücretleri

Kabe'ye yürüme mesafesinde olan ve daha yüksek standartlarda hizmet sunan otelleri kapsayan "Yakın Mesafe Konaklama" türünde ise fiyatlar daha yüksek bir aralıkta seyretti. Bu kategorideki konaklama bedelleri, otelin konumuna ve lüks derecesine göre 60.000 SAR ile 80.000 SAR arasında değişiklik gösteriyor. Özellikle 2 kişilik odalarda kişi başı ücretlerin otel tercihine göre farklılaştığı görülüyor

Ödeme Takvimi ve Taksit Seçenekleri

Hac ücretlerinin ödenmesi konusunda vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ödemelerin üç taksit halinde yapılabileceğini duyurdu. Belirlenen takvime göre:

İlk Taksit (Peşinat): Kesin kayıt esnasında veya en geç 5 Aralık 2025 tarihine kadar,

İkinci Taksit: En geç 22 Aralık 2025 tarihine kadar,

Üçüncü Taksit: En geç 19 Ocak 2026 tarihine kadar ödenebilecek.

Ayrıca, 2026 haccı için ilk defa kayıt yaptıran adaylardan alınan ön kayıt ücreti ise kişi başı 950 TL olarak uygulandı. Kayıt yenileyen adaylardan ise herhangi bir ücret talep edilmedi.