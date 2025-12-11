Yeni yıla sayılı günler kala, sağlık sektöründe 2026 yılı fiyat tarifeleri şekillenmeye başladı. Yüksek enflasyon, asgari ücret artış beklentisi ve tıbbi malzeme maliyetlerindeki yükseliş, özel hastanelerin doğum paketi fiyatlarına doğrudan yansıdı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) asgari ücret tarifesindeki katsayı artışı ve hastane işletme giderlerindeki maliyet baskısı nedeniyle, 2026 yılında doğum ücretlerine ortalama yüzde 35 ile yüzde 50 aralığında zam yapılması öngörüldü.

Özel hastaneler, yeni yıl tarifelerini oluştururken özellikle personel giderleri, enerji maliyetleri ve döviz kuruna endeksli medikal ürün fiyatlarını baz aldı. 2025 yılının son çeyreğinde ortalama 30 bin TL ile 60 bin TL bandında seyreden standart doğum paketlerinin, Ocak 2026 itibarıyla ciddi bir artış göstermesi bekleniyor. Büyükşehirlerdeki A sınıfı hastanelerde bu rakamların çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı tahmin edildi.

2026 Tahmini Doğum Paketi Fiyatları

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere ve yapılan projeksiyonlara göre, 2026 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki özel hastanelerde doğum ücretleri şu aralıklarda şekillenecek:

Normal Doğum: Standart özel hastanelerde 40.000 TL ile 60.000 TL arasında değişmesi beklenen ücretler, lüks segment hastanelerde 100.000 TL'nin üzerine çıkabilir.

Sezaryen Doğum: Cerrahi müdahale ve yatış süresinin maliyeti etkilemesiyle birlikte, sezaryen doğum ücretlerinin 45.000 TL ile 75.000 TL bandında olması öngörülüyor.

Tam Kapsamlı Doğum Paketleri: Muayene, tahlil, doğum ve doğum sonrası hizmetleri kapsayan paketlerin başlangıç fiyatının 80.000 TL seviyesini zorlaması bekleniyor.

Bu fiyatlara epidural anestezi (prenses doğum), oda süsleme, fotoğraf çekimi gibi ek hizmetlerin dahil olup olmadığı hastaneden hastaneye değişiklik gösteriyor.

Muayene Ücretlerinde Artış Beklentisi

Doğum ücretlerinin yanı sıra poliklinik muayene ücretlerinde de artış yaşandı. 2026 yılı itibarıyla uzman doktor muayene ücretlerinin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde ortalama 2.000 TL ile 3.500 TL arasında olması bekleniyor. SGK anlaşması olmayan veya akademik unvanlı (Doçent, Profesör) hekimlerin muayene ücretlerinin ise 4.500 TL ve üzerine çıkacağı tahmin edildi.

Maliyet Artışının Nedenleri

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) verilerine göre, hastane giderlerinin önemli bir kısmını doktor ve sağlık personeli maaşları oluşturdu. 2026 asgari ücret zammı ve buna bağlı olarak tüm sağlık personelinin maaşlarında yapılacak iyileştirmeler, birim maliyetleri doğrudan yukarı çekti. Ayrıca, tıbbi cihazların bakım onarım giderleri ve ithal sarf malzemelerindeki kur farkı da fiyat artışlarının temel gerekçeleri arasında yer aldı. Vatandaşların bu artışlardan daha az etkilenmek için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) veya Özel Sağlık Sigortası poliçelerine olan talebi artırdı.