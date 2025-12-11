Milyonlarca sürücü adayını ve araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı vergi, harç ve ceza artış oranları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Resmi Gazete'de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, yeni yılda ehliyet harçlarından pasaport ücretlerine, trafik cezalarından motorlu taşıtlar vergisine kadar birçok kalemde uygulanacak zammın temelini oluşturdu.

Enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında hesaplanan bu artış, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Sürücü kursu ücretleri hariç olmak üzere, devlete ödenen harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı gibi kalemlerdeki artış, ehliyet alma maliyetini bir önceki yıla göre dörtte bir oranında yukarı taşıdı. Vatandaşlar, yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden önce işlemlerini tamamlamak için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

2026 Yılı Ehliyet Harçları Ne Kadar Oldu?

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak uygulanmasıyla birlikte, en çok tercih edilen B sınıfı (otomobil) ehliyet harcı 5 bin 678 TL seviyesinden 7 bin 126 TL'ye yükseldi. Motosiklet sürücülerini kapsayan A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harçları ise 1.883 TL'den 2 bin 363 TL'ye çıktı.

Bu rakamlar sadece harç bedelini kapsarken, ehliyet sahibi olmak için ödenmesi gereken diğer zorunlu bedellerle birlikte toplam maliyet daha da arttı. F sınıfı (traktör) ve diğer ticari ehliyet sınıflarında da aynı oranda artışlar etikete yansıdı.

Değerli Kağıt Bedeli ve Vakıf Payı Artışı

Ehliyet alım sürecinde harç bedeline ek olarak ödenen "değerli kağıt bedeli" ve "vakıf payı" da yeni yıldan nasibini aldı. 2026 yılı itibarıyla ehliyet kartı için ödenen değerli kağıt bedeli yaklaşık 1.782 TL seviyesine ulaştı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na ödenen hizmet bedeli (vakıf payı) ise 426 TL civarına yükseldi.

Böylece, 2026 yılında B sınıfı bir ehliyet almanın devlete ödenen toplam maliyeti (Sürücü kursu ücreti hariç); harç, değerli kağıt ve vakıf payı dahil olmak üzere 9 bin 334 TL seviyesine ulaştı.

Ödeme Süreci ve Başvuru Detayları

Yeni tarife 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm vergi daireleri ve anlaşmalı bankalar üzerinden tahsil edilmeye başlandı. Ehliyet yenileme, kayıp veya ilk defa ehliyet alma işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almadan önce, ilgili harçların ve değerli kağıt bedellerinin yatırılması gerekiyor. Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için uygulanan indirimli tarife süresinin dolmasıyla birlikte, yenileme işlemleri de güncel harç bedelleri üzerinden yapılmaya devam etti.