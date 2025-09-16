Merve Demirel, 32 yaşında, AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel'in eşi ve bir çocuk annesiydi. 14 Eylül 2025 tarihinde, uzun süredir devam eden tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Yaşanan Kaza

Merve Demirel, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yol kenarında yürürken, alkollü olduğu ileri sürülen E.A. (42) isimli sürücünün kullandığı 34 CHF 664 plakalı otomobil tarafından çarpıldı. Kaza anında çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tedavi Süreci ve Vefat

İlk müdahalenin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Demirel, yaklaşık iki ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen, 14 Eylül 2025 sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Bu süre zarfında ailesi ve yakınları tarafından desteklenerek hayata tutunmaya çalıştı.

Cenaze Töreni

Merve Demirel'in cenazesi, 15 Eylül 2025 tarihinde Altınordu ilçesi Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından, memleketi olan Bursa'ya gönderilerek toprağa verildi. Genç annenin vefatı, hem yerel hem de ulusal basında büyük üzüntüyle karşılandı.

