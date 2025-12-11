Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2025-2026 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretlerini belirledi. Artan akaryakıt fiyatları, yedek parça maliyetleri ve personel giderlerindeki yükseliş nedeniyle servisçilerin zam talebi UKOME Genel Kurulu'nda değerlendirildi. Yapılan toplantı sonucunda, devlet okulları ve özel okullar için farklı tarifeler uygulanmasına karar verildi.

Eylül 2025'te yürürlüğe giren ve 2026 yılı boyunca (eğitim dönemi sonuna kadar) geçerli olacak tarifeye göre, devlet okullarında servis ücretlerine ortalama yüzde 20-25 oranında artış yapıldı. Velilerin bütçesini doğrudan etkileyen bu karar, servis esnafının maliyet artışlarını karşılama talebi ile ailelerin ödeme gücü arasında bir denge kurmayı hedefledi. Özel okullarda ise fiyatlar devlet okullarına kıyasla daha yüksek bir baremden belirlendi.

Devlet Okulları Servis Ücret Tarifesi

UKOME kararıyla belirlenen resmi (devlet) okul servis ücretleri, mesafe aralıklarına göre kademelendirildi. Buna göre en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası taşımacılık ücreti 2.500 TL olarak tespit edildi. Mesafenin artmasıyla birlikte fiyatlar şu şekilde güncellendi:

0-3 km: 2.500 TL

3-6 km: 2.800 TL

6-9 km: 2.900 TL

9-13 km: 3.000 TL

Yönetmeliğe göre 13 kilometreyi aşan mesafeler için her kilometre başına günlük 21 TL ilave ücret alınması kararlaştırıldı.

Özel Okul Servis Ücretleri

Özel okullarda sunulan servis hizmeti için belirlenen tavan fiyatlar, devlet okullarına göre farklılık gösterdi. Özel okul servis ücretleri şu şekilde sıralandı:

0-3 km: 3.800 TL

3-6 km: 3.900 TL

6-9 km: 4.000 TL

9-12 km: 4.300 TL

12-15 km: 4.500 TL

Özel okullarda 15 kilometreyi aşan her kilometre için günlük 23 TL ek ücret tarifeye yansıtıldı. Ayrıca, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde bulunması zorunlu olan rehber personel için öğrenci başına yıllık 1.000 TL ücret belirlendi. Bu tarife, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi olan 2026 yılı başlarında da geçerliliğini koruyacak.