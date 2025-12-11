Başkent Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı için geçerli olacak öğrenim ücretlerini belirleyerek aday öğrencilerin ve velilerin bilgisine sundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ve tercih döneminde en çok merak edilen konuların başında gelen vakıf üniversitesi ücretleri, yeni eğitim dönemi için güncellendi. Üniversite yönetimi tarafından açıklanan yeni tarifede, Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri en yüksek ücretli bölümler olarak dikkat çekerken, diğer lisans ve önlisans programlarında da enflasyon oranları ve eğitim maliyetleri doğrultusunda artışa gidildi.

Başkent Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı ücretlerini açıklandı. Şu an (Aralık 2025) itibarıyla geçerli olan güncel ücretler aşağıda yer alıyor. Yeni yıldan sonra fiyatlar netleşince haber güncellenecek. 2026-2027 akademik yılında yeni ücretler henüz belli değil. Zamlı fiyatlar genellikle 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında duyurulur.

Başkent Üniversitesi 2025-2026 Eğitim Ücretleri (KDV Dahil)

Üniversite yönetimi tarafından paylaşılan listeye göre, en yüksek öğrenim ücreti Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri için talep edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde velilerin ve öğrencilerin en önemli gündem maddelerinden biri olan eğitim maliyetleri, bölümlerin niteliğine, eğitim süresine ve KDV oranlarına göre değişiklik gösterdi.

Aşağıdaki tablo, 2025-2026 girişli öğrenciler için belirlenen yıllık ücretlerdir.

Fakülte / Bölüm Yıllık Ücret (TL) Tıp Fakültesi 1.480.000 TL Diş Hekimliği Fakültesi 1.480.000 TL Eczacılık Fakültesi 1.200.000 TL Hukuk Fakültesi 990.000 TL Mühendislik Fakültesi 990.000 TL Mimarlık Bölümü 990.000 TL Psikoloji Bölümü 970.000 TL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 940.000 TL Sağlık Bilimleri Fakültesi 940.000 TL Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Hariç) 910.000 TL İletişim Fakültesi 910.000 TL Güzel Sanatlar Tas. ve Mimarlık (Mimarlık Hariç) 910.000 TL Eğitim Fakültesi 890.000 TL Ticari Bilimler Fakültesi 890.000 TL İngilizce Hazırlık Programı 850.000 TL Devlet Konservatuvarı 780.000 TL Önlisans Programları (MYO) 600.000 TL

Gelecek Dönem Tahmini

Henüz resmiyet kazanmayan 2026-2027 akademik yılı ücretlerinin ise 2026 yılının Haziran veya Temmuz aylarında duyurulması bekleniyor. Eğitim uzmanları, geçmiş yıllardaki artış oranları ve ekonomik göstergeler baz alındığında, bir sonraki dönem için ücretlerde enflasyon oranına paralel bir artış yaşanabileceğini öngördü.

2026-2027 Tahmini: Geçmiş yıllardaki artış oranlarına (TÜFE/ÜFE ve vakıf üniversitesi genel zam oranları) bakıldığında, bir sonraki yıl için ücretlerin ortalama %40 ile %70 arasında artış gösterebileceği öngörülebilir. Ancak bu tamamen o dönemki ekonomik koşullara bağlı.

Ödeme Koşulları: Üniversite genellikle peşin ödemelerde veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılan taksitlendirmelerde farklı kolaylıklar sağlayabilir.

Eski Girişli Öğrenciler: Yukarıdaki fiyatlar yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için. Ara sınıftaki öğrencilerin ücret artışları, YÖK kararları ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sınırlarına göre belirlenir.