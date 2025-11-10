Son Mühür- Suriye'nin 43 yaşındaki lideri Ahmet Şara'nın yeni döneme ilişkin politikası sonrası IŞİD'in hedefi olduğu ortaya çıktı.

ABD'de Trump'la görüşecek olan Şara'ya yönelik iki suikast girişiminin engellendiği öğrenildi.

Reuterste yer alan habere göre Mart ve Mayıs aylarında IŞİD'in Şara'ya yönelik suikast planları sonuçsuz kaldı.

İki lider Riyad'da görüşmüştü...



Trump, Suriye lideri Şara'yla ilk kez geçen Mayıs ayında Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi sırasında görüşmüştü. Görüşmelerden önce gazetecilere Şara'yı "genç ve çekici bir adam. Sert bir adam. Güçlü bir geçmişe sahip. Çok güçlü bir geçmişe sahip. Savaşçı" olarak övmüştü.



Trump daha sonra büyük bir ABD politika değişikliğiyle yaptırımların çoğunun kaldırılmasını emretti. Ancak Sezar Yasası yürürlükte kalmaya devam ediyor ve özellikle katı yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması için kongre oylaması gerekecek.

Başına daha önce 10 milyon dolar ödül koyulan Şara, 13 yıl süren iç savaş sonrası Esad rejimini deviren lider olarak dünya siyaset sahnesine çıkmıştı.

Bu yüzden endişelenmeyin...



Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için mücadele eden Şara,

''Ekonomiyi inşa etmek gibi büyük bir misyonumuz var," dedi. "Suriye'nin çeşitli bir iş gücü var. Çalışmayı seviyorlar, bu genlerinde var. Bu yüzden endişelenmeyin, yaptırımları kaldırın, sonuçlarını göreceksiniz." mesajı vermişti.

Dünya Bankası, ekim ayında Suriye'nin yeniden inşasının maliyetinin "muhafazakar bir tahminle" 216 milyar dolar olacağını açıkladı.

Terörizm listesinden çıkarıldı...



ABD Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü Sara'yı terörizm kara listesinden çıkardı. Bu hamle, uzun süredir bekleniyordu ve başkanın Washington ziyareti sırasında resmen ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katılması bekleniyor.

Suriye bu ay ülke çapında DEAŞ hücrelerini hedef alan önleyici operasyonlar düzenledi. İçişleri Bakanlığı, Suriye güvenlik güçlerinin 61 baskın düzenlediğini, 71 kişinin tutuklandığını ve patlayıcı ve silahların ele geçirildiğini bildirdi.