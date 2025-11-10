Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıldönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı. Dünya genelinde anma etkinlikleriyle yad edilen Atatürk için KKTC’deki tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman törene katıldı

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı. Erhürman, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve ardından Anıt Özel Defterini imzaladı.

“Mirasınız bugün de yolumuza ışık tutuyor”

Cumhurbaşkanı Erhürman, deftere yazdığı mesajda, Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirtti. Mesajında, kurulan Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bilime, akla ve eşitliğe olan inancın sembolü olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yol doğrultusunda ilerlemeye kararlı olduğunu ifade etti.

Erhürman mesajında şunları kaydetti: “Miras bıraktığınız değerler, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor. Barış, adalet ve insan onuruna uygun bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”