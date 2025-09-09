Kaza, Ankara istikametine seyir halinde olan 20 APL 512 plakalı otomobilin, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişiden 2’si olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölü sayısı 3 oldu

Son durumla birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.