Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi ANFA’da 6 ay boyunca park ve yeşil alanlarda çalışan 100 peyzaj işçisinin sözleşmeleri yenilenmedi. İşçiler, yeniden işe alınmayı beklerken listelerde adlarını göremeyince belediye önünde eylem yaptı. Emekçiler, “Oy zamanı vaatlerle kandırıldık, şimdi ortada bırakıldık” diyerek, ailelerinin tek gelir kaynağının ellerinden alındığını ve ekonomik olarak zor duruma düştüklerini belirtti.

Grup adına konuşan bir işçi, emek verdikleri park ve bahçelerdeki çalışmalara rağmen sözleşmelerinin yenilenmemesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. “Hiçbir siyasi beklentimiz yok, sadece ekmeğimizin peşindeyiz” diyen işçiler, geçmiş dönemlerde geçici işçilerin sezon sonunda tekrar çağrıldığını hatırlatarak, neden bu kez dışarıda bırakıldıklarını anlamadıklarını söyledi.

Bir diğer işçi ise, aile sorumlulukları ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle başka iş tekliflerini reddettiklerini vurguladı. Sözleşme yenilenmemesinin aile düzenlerini alt üst ettiğini belirten işçi, “Bizim talebimiz çok basit, çalışmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Belediye yönetimi ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. İşçiler, Başkan Mansur Yavaş’ın sessiz kalmasına tepki gösteriyor.