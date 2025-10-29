Ankara'nın Ayaş ilçesi, şiddetli fırtına ve hortumun etkisiyle sarsılırken, İlhanköy Mahallesi'nde meydana gelen acı bir olayda 40 yaşındaki Üçler K., 3 çocuğuyla piknik yaptığı sırada devrilen konteyner evin altında kalarak yaşamını yitirdi. Günlük hayatı felç eden şiddetli hava koşulları, ilçenin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdürerek bölge halkına zor anlar yaşattı.

Piknik faciası: Konteynerin altında kaldı

Trajik olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İlhanköy Mahallesi'nin Doruk mevkisinde yaşandı. Üçler K., üç çocuğu ile birlikte kendisine ait hobi bahçesine gelmiş ve mangal keyfi yapmaya başlamıştı. Havanın aniden sertleşmesi ve şiddetli rüzgârın başlaması üzerine, babalarının isteğiyle 3 çocuk korunmak amacıyla hobi bahçesinde bulunan konteyner eve sığındı. Ancak, gün boyunca etkili olan fırtınanın ve sağanağın baskısıyla, konteyner ev beklenmedik bir anda yerinden sökülerek devrildi.

Talihsiz baba Üçler K., mangalın başında dururken, devrilen konteynerin korkunç darbesiyle yaklaşık 25 metre sürüklendi ve tonlarca ağırlıktaki yapının altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, fırtınanın ortasında konteynerin devrildiğini ve bir kişinin altında kaldığını fark eder etmez durumu hızla 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaptıkları detaylı incelemede Üçler K.'nın maalesef olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çocuklar yaralı kurtarıldı, paniği kaydettiler

Konteynerin altında kalarak yaşamını yitiren babanın acısı yaşanırken, konteynerin içinde mahsur kalan 3 çocuğun mucizevi bir şekilde kurtarılması yüreklere su serpti. Hafif şekilde yaralanan çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hemen en yakın hastaneye sevk edildi. Çocukların yaşadığı büyük korku ve şok, çevre sakinlerini de derinden etkiledi.

Öte yandan, Ayaş ilçesinin İlhanköy Mahallesi’nde hava şartlarının ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne seren bir başka detay daha ortaya çıktı. Aniden bastıran şiddetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle bölgede hortum oluştu. Vatandaşlar, gökyüzünde beliren bu doğa olayını cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetmeyi başardı. Bölge halkı, böylesine şiddetli ve ani bir hava olayına daha önce tanık olmadıklarını dile getirdi.

Trajik ölümle sonuçlanan olayla ilgili Jandarma ve savcılık makamları tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenleri ve hava koşullarının etkisi tüm yönleriyle araştırılırken, hayatını kaybeden Üçler K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.