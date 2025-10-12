Ankara’nın Sincan ilçesinde etkili olan yağışlar, altyapı sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait olduğu iddia edilen atık tahliye borusunun taşması sonucu bir evin içini pis sular bastı. Evi kullanılamaz hale gelen Salih Kırsak isimli vatandaş, yaşanan duruma isyan ederek yetkililere sert tepki gösterdi ve kalıcı bir altyapı çözümü talep etti.

Ev sahibi ASKİ’yi aradı, yanıt alamadı iddiası

Sincan’da evi su altında kalan Salih Kırsak, durumu fark eder etmez Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerini arayarak yardım talebinde bulunduğunu, ancak iddia ettiğine göre uzun süre kimsenin olay yerine gelmediğini dile getirdi. Yaşanan mağduriyetin boyutları büyüdükçe öfkesi artan Kırsak, kış aylarında durumun daha da kötüleşmesinden endişe ettiğini ifade etti. Kırsak’ın mahallesinde genel bir altyapı sorununun bulunduğunu belirtmesi, sorunun münferit değil, yapısal olduğunu gösteriyor.

“Konser yapma, yaşanacak yer yap” çıkışı

Sincan’da yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan Salih Kırsak, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Kırsak, "CHP belediyeciliğinden ricamız, biraz daha az konser düzenleyip, daha az sanatçı sahneye çıkarıp bir altyapı yapsalar, kanalizasyon sorununu çözseler, evimizi bu şekilde pislik basmaz," sözleriyle tepkisini dile getirdi. ASKİ’yi aradığında bölge ekiplerinin kendisine yetersiz ve kaba bir dille cevap verdiğini iddia eden Kırsak, "Mansur Yavaş bu evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı," diyerek yaşadığı mağduriyetin tekrarlandığını vurguladı.

"Türkiye'nin başkentinde evimizi pislik basıyor"

Telefonundan kontrol ettiği yağış oranının sadece yüzde 25 olmasına rağmen evinin sular altında kaldığını belirten Salih Kırsak, bu durumun ilerleyen kış aylarında büyük bir felakete dönüşebileceği endişesini taşıyor. Kırsak, "Ankara’ya çok az bir yağmur yağdı. Sonbahar ayındayız. Bu ilerleyecek ve biz bunu maalesef tekrar yaşayacağız. Bizim Mansur Yavaş yönetiminden beklentimiz Sincan'a kalıcı bir çözüm getirilmesi, buraya bir altyapı ve destek sağlanmasıdır. Konser düzenlemek yerine yaşanabilir bir çevre oluşturun. Türkiye'nin başkentinde evimizi pislik basıyor," diyerek sözlerini tamamladı. Olayla ilgili olarak belediye yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.