Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksiyle Çarpışan Otomobil Direklere Sıkıştı

Kaza, gece saat 02.45 sıralarında Haymana Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Hidayet Okman ve Adem Can Alp'in içinde bulunduğu otomobil, yan yoldan gelen bir taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç savrularak yol kenarındaki tabela direklerine çarparak durabildi.

Araçta Sıkışan Yaralılar Güçlükle Kurtarıldı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Hidayet Okman ve Adem Can Alp, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişiden Hidayet Okman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yolcu Adem Can Alp’in ise hayati tehlikesi sürüyor.

Taksi Sürücüsü Hafif Yaralı Kurtuldu

Kazaya karışan taksinin sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü Tanığı: “Gece Bağırma Sesleriyle Uyandık”

Kazaya tanık olan mahalle sakini Tuncay Akman, yaşananları şöyle anlattı:

“Gece gürültüyle uyandık. Bağırma sesleri geliyordu. Çok şiddetli bir çarpışmaydı. Araçlardan biri direklerin arasına sıkışmıştı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen müdahale etti. Bu bölgede sık sık kazalar oluyor. Sürücüler trafik kurallarına uymuyor. O geceki kaza gerçekten çok kötüydü.”