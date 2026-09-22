Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu neticesinde Yargıtay, Yeni Parti'ye isim değişikliğinde bulunması yönünde bildirimde bulunmuştu. Yeni Parti kurmayları Anayasa Mahkemesi'nin kendi lehlerine karar vereceğini değerlendirse de son MYK toplantısında "Yeni Türkiye Partisi" ve "Türkiye'nin Yeni Partisi" gibi alternatif isimler masaya geldi. Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında konuşan gazeteci Hasan Çölmekçi, isim tartışmalarını ve Genel Başkan Özgür Özel’in kulislere yansıyan durumunu değerlendirdi.

"İyi ile Yeni bile birbirine karışıyor"

Özgür Özel’in AYM’den olumsuz karar çıkması halinde "Türkiye’nin Yeni Partisi" ismine geçilebileceğine dair açıklamasını değerlendiren Hasan Çölmekçi, "Özgür Özel açıklamasında red kararı gelirse 'Türkiye’nin Yeni Partisi yaparız' diyor ama orada da sıkıntı var. Çünkü daha önceleri Yeni Türkiye Partisi vardı. 'Yeni' kelimesi üzerinde çok duruyorlar. Ben daha önce de söyledim; 'Cumhuriyetçi Yeni Parti' yapsınlar da bari CYP olsun. Türkiye’nin Yeni Partisi de sıkıntılı olabilir, bu 'Yeni' isminden vazgeçmeleri gerekecek gibi duruyor. Siyasette 'Yeni' isminde çok parti ve grup var; Yenilik Partisi var, Meclis'te Yeni Yol grubu var... Bu durum dezavantaj yaratıyor. Geçen gittiğim bir yerde YENİ Parti ilçe başkanını 'İYİ Parti' diye takdim ettiler. İYİ ile YENİ bile birbiriyle karışıyor, kendilerinin bile karıştırdığı oluyor" dedi.

"İmamoğlu’nu gözden çıkarmış gibi duruyor"

Partinin sahada beklenen etkiyi yaratamadığını ve liderlik kadrosunda sorunlar yaşandığını savunan Çölmekçi, "Sıkıntılı durumlar Özgür Özel’in moralini bozmuş gibi duruyor. Çünkü YENİ Parti halkta bir karşılık bulamadı, AK Parti gibi bir etki oluşturamadı. Öte yandan İmamoğlu ile sorunlar yaşıyor. Geçenlerde Mansur Yavaş’ı ön plana çıkaran bir konuşma yaptı. Bu yüzden İmamoğlu’nu gözden çıkarmış gibi duruyor. Eğer Mansur Yavaş aday olmazsa mecburen genel başkan olarak kendisi aday olacak, bana gelen duyumlar bu yönde" ifadelerini kullandı.

"Bursa’daki tepkisi bir lidere yakışmadı"

Özel’in son dönemdeki saha ziyaretlerinde sergilediği tavırları da eleştiren Çölmekçi, "Bursa’da börek getiren bir hanıma ve soru soran vatandaşa verdiği tepkiler gerçekten çok yanlıştı. Ertesi gün gidip börek yemesi de çok abesti. O kadar kötü bir tepkiden sonra öyle bir şey yapmaması gerekiyordu, bir lidere yakıştıramadım. Peki bunlar neden oluyor? Çünkü İmamoğlu ile ve partisiyle sorun yaşıyor, aradığını bulamamış bir isim. Diğer tarafta CHP’de ise kopmalar azaldı, yakın zamanda yeniden yükselişe geçecektir" şeklinde konuştu.