Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’deki temasları kapsamında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla bir araya gelerek "Türkiye bölgesinde istikrar adası bir ülkedir, Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarının arka planını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısını ve bölgedeki askeri-diplomatik dengeleri detaylarıyla anlattı.

"Savaşın ortasında istikrarı koruyan tek ülkeyiz"

Erdoğan’ın yatırım çağrısının ve Türkiye vizyonunun son derece doğru olduğunu vurgulayan Hasan Çölmekçi, "Bölgesinin en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin yatırım açısından bakıldığında güvenli bir ülke olduğunu görüyorsunuz. Orta Doğu’ya baktığınız zaman, bir zamanlar turizmin parlayan yıldızı olan Dubai’ye şu anda kimse gitmiyor, yatırım da yok. Oradaki ev fiyatları dibi görmüş durumda; sudan ucuz ev ilanları görüyoruz, insanlar artık oralardan kaçıyor. Türkiye ise etrafındaki tüm savaşlara rağmen istikrarını koruyan tek ülke. Cumhurbaşkanımız ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini koydu, bu sadece tek bir ülkeyle yakalanacak devasa bir rakam" dedi.

"Tabanca yapamayan ülkeden dünya devliğine..."

Türkiye’nin savunma sanayisinde katettiği mesafeye dikkat çeken Çölmekçi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de savunma sanayinde iş birliği vurgusu da yaptı. Türkiye şu anda savunma sanayisi ihracatında dünyada ilk 10'a girmiş durumda. Eskiden bir tabanca bile yapamayan bir ülkeyken bugün ilk 10'dayız. Belki de 5 yıl sonra dünya lideri olacak bir konuma geleceğiz. Hem iş insanları hem de bürokrasi olarak büyük bir atılım içindeyiz; Savunma Sanayii Başkanlığı özel sektöre büyük alan açıyor. Dünya lideri olmaya doğru emin adımlarla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trump, Türkiye ile iyi geçinmeye çalışıyor"

ABD ve İsrail cephesindeki diplomatik gelişmeleri de değerlendiren usta gazeteci, "Türkiye’nin ve Erdoğan’ın ABD’de ne kadar aranan bir güç olduğu ortada. Herkes Erdoğan ile poz vermek için uğraşıyor. Netanyahu da şu an ABD’de olmasına rağmen Trump onunla görüşmeyi reddetti ve kabul etmedi. ABD, İsrail’de Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor ve Türkiye’nin isteklerini yerine getirip bizimle iyi geçinmeye çalışıyor. Bu yüzden Trump, Türkiye’den sürekli övgüyle bahsediyor" şeklinde konuştu.

"Kardak'ta hiçbir şeyimiz yokken kafa tuttuk, şimdi ilk 10'dayız"

Yunanistan ve İsrail'in Türkiye'nin askeri gücünden çekindiğini belirten Çölmekçi, Kardak krizine dair kişisel bir anısını da paylaşarak şunları söyledi: "Yunanistan da İsrail de Türkiye ile savaşmaktan kaçınıyor. Geçtiğimiz günlerde bir Yunan vatandaşı televizyona bağlanıp 'Milleti aldatmayın, Türkiye bizi 2 saatte alır, bir gece ansızın gelirler' dedi. Türkiye gücünü gösterdiği an Yunan geri adım atar. Kardak olayında bizzat oradaydım; hiçbir askeri imkânımız yokken Yunan gemilerini kaçırdık. Bodrum Gümüşlük tarafından adalara doğru gittiğimizde çıkan fırtınada Türk fırkateynleri etrafı sardı, adaya Türk bayrağı dikildikten sonra Yunanlılar kaçtı. O dönem ABD arkalarındayken bile onlara kafa tuttuk. O günlerden bugün savunma sanayisinde ilk 10'a giren bir Türk devleti var; Yunanistan’ın da İsrail’in de artık karşımızda duramayacağı çok açıktır."