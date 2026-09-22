Son Mühür- Yaz ayları yaklaşırken denize gitmek için, kış aylarında yaza hazırlanmak için derken 'diyet' kavramı hayatımızın her anına girmiş durumda. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin cep telefonlarına sarılıp arattığı diyet tarifleri ise bazen olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Özellikle sosyal medyada herhangi bir unvana sahip olmayan şahısların paylaşımları genç kesimi kötü etkilediği de aşikar. Ayrıca sağlıklı beslenme adı altında piyasaya sürülen gıdaların zararları da hak getire.

Peki diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?

Her diyet herkese uygun değil

Diyet yaparken en sık yapılan hataların başında, başkasının uyguladığı beslenme programını birebir uygulamak geliyor. Bu hata belki de en büyük yanlışlardan biri. Kişilerin yaşı, kilosu, günlük hareket düzeyi ve sağlık durumu birbirinden farklı olduğu için tek tip diyet programlarının herkeste aynı sonucu vermesi beklenmiyor. Bu şekilde uygulanan diyette kilo vereyim derken kilo alabilir hatta sağlığınızdan olabilirsiniz.

"1 ayda 10 kilo verdirecek tarifler"

“Bir haftada şu kadar kilo verin” ya da “Bunu yiyin, kilolar hemen gitsin” gibi vaatlerle karşılaşmak artık oldukça kolay. Telefonu elinize alın ve herhangi bir platforma 'diyet' yazıp izleyin. Herkes 1 ayda size oldukça kilo verdirmenin yollarını anlatıyor. Peki bu ne kadar sağlıklı? Hızlı sonuç almak uğruna çok az yemek veya uzun süre düşük kalorili beslenmek vücudu mutlaka zorlayacak. Kilo verme sürecinde unutulmaması gereken kısım kısa sürede sonuç almak değil, bunu sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yapmak.

Öğün atlamak çözüm değil

Ne kadar az yersem o kadar hızlı kilo veririm düşüncesi ne yazık ki diyetin ilk adımı gibi bir konumunda. Oysa gün içinde yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor.

Sosyal medyada gördüğünüz her tarife inanmayın

Özellikle TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında her gün yeni bir diyet önerisi ortaya çıkıyor. Bir kişinin kendi deneyimini anlatması ise bunu herkesin uygulayabileceği anlamına gelmiyor. Bir de bunun öneri kısmı var. Bir diyetisyen edasıyla diyet listeleri oluşturup bunun hiç tanımadığı insanlara doğru ve sağlıklı gelebileceğine inandıran insanlara da dikkat!

Üzerinde 'sağlıklı' yazması yetmiyor

Diyet yapmaya başladık. İlk olarak adımımız market raflarındaki o 'sağlıklı' atıştırmalık bölümü oluyor. Ama o market raflarında karşımıza çıkan “fit”, “şekersiz”, “doğal” veya “sağlıklı” ifadeleri de kafa karıştırabiliyor. Bir ürünün üzerinde bu ifadelerin bulunması, o ürünün sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle ürün alırken yalnızca ön yüzüne değil, içindekiler ve besin değerlerine de bakmak gerekiyor.

Sadece yiyecekler yetmez

Diyeti sadece yemek listesi olarak kısıtlamak doğru olmaz. Günlük hareket de bu sürecin önemli bir parçası. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, merdiven kullanmak veya masa başında geçirilen zamanı bölmek bile hareketi artırmanın yolları arasında.

Uzman desteği önemli

Diyet yapmaya karar verdiğimizde çoğu zaman ilk işimiz internette ya da sosyal medyada bir liste aramak oluyor. Ancak herkesin beslenme ihtiyacı aynı değil. Birinin uyguladığı ve işe yaradığını söylediği bir diyet, başka biri için aynı sonucu vermeyebilir. Bu nedenle kilo verme sürecinde kişinin kendi ihtiyaçlarına uygun bir program oluşturması ve gerektiğinde bir uzmandan destek alması en önemli maddeler arasında yer alıyor.