Alper Öztürk kimdir sorusu, Tera Portföy bünyesinde yürütülen adli işlemler sonrasında kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasına yerleşti. Adı geçen yönetici, emniyetteki sorgusunun ardından diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Piyasalarda tedirgin bekleyiş hakim. Adliyeye çıkarılan şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri sürüyor.

Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk kimdir?

Alper Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan ve 2022 yılından bu yana Tera Portföy bünyesinde genel müdürlük koltuğunda oturan kıdemli bir finans yöneticisi olarak biliniyor. Lisans öğreniminin ardından Amerika'ya giden yönetici, New York Üniversitesi Stern School of Business bünyesinde yüksek lisans yaptı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Piyasaya 1998 senesinde yatırım bankacılığı adımıyla başlayan tecrübeli isim, 2002 ile 2004 yılları arasında Global Menkul Değerler bünyesinde görev aldı.

Alper Öztürk'ün kariyer geçmişi ve görevleri

Yurt dışı tecrübesiyle bilinen yönetici, 2005 ile 2015 yılları arasında Londra merkezli RP Capital Group bünyesinde portföy yöneticisi olarak çalıştı. Bu süreç boyunca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki yatırım kararlarını yönetti.

Kurum / Pozisyon Dönem ve Detaylar Boğaziçi Üniversitesi İşletme Lisans Eğitimi NYU Stern MBA Yüksek Lisans RP Capital Group 2005 - 2015 Fon Yöneticisi Eaton Capital 2015 - 2022 Kurucu Ortak Tera Portföy 2022 - Günümüz Genel Müdür Adli Durum 2026 Soruşturma İfadesi

Tecrübeli finansçı 2015 senesinde bağımsız yatırım şirketi Eaton Capital Management bünyesine kurucu ortak katılarak baş yatırım yöneticiliği yaptı. Ardından 13 Eylül 2022 tarihinde Tera Portföy Yönetimi Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Borsa soruşturmasında son durum ve adli süreç

Başsavcılık tarafından yürütülen tahkikat, Katılımevim payları başta olmak üzere borsa işlemlerini hedef alıyor. Soruşturma çerçevesinde Alper Öztürk ile birlikte Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da gözaltına alındı.

Savcılık sorguları aralıksız sürüyor. Şüphelilerin mali hareketleri incelenirken sorguların ardından mahkemenin nihai kararı bekleniyor.