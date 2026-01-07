Son Mühür- TBMM'deki sandalye dağılımı bir kez daha değişiyor. DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu ve eski CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır'la birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan İsa Mesih Şahin AK Parti saflarına katılıyor.

Yuvaya dönüş vakti...



AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısının 275'e çıkacağı katılım öncesi İsa Mesih Şahin,

''Yuvaya dönüş vakti…'' mesajı verdi.

Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve “istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.” diyen Şahin,

''Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler “iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi” gerektiriyor.

Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti’ye dönüyorum…

Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerine yer verdi.



2003-2019 tarihleri arasında AK Parti'de aktif olarak görev yapan İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nin kuruluşunda görev almış, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuştu.