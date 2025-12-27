Son Mühür - Uyuşturucu ve cinsel istismar iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yapımcı Timur Savcı arasındaki yazışmalar soruşturma dosyasına girdi.

Edinilen bilgilere göre, Cebeci gözaltına alındığı sırada kullandığı iki cep telefonunun şifrelerini güvenlik güçlerine verdi. Telefonlar üzerinde yapılan dijital incelemede, Cebeci ile Savcı arasında uyuşturucu madde kullanımına ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi.

Ofiste buluşma kayıtlara yansıdı

Soruşturma dosyasına giren mesaj kayıtlarına göre, 25 Ekim 2024 tarihinde Savcı’nın Cebeci’ye iş yeri konumunu gönderdiği, aynı gün saat 19.00 sıralarında Levent’te bulunan ofiste bir araya geldikleri belirlendi.

Mesaj içerikleri delil olarak değerlendirildi

Dosyada yer alan yazışmalarda Cebeci’nin Savcı’ya, “THC’mi unutma, up olmak istiyorum” ve “Birlikte deneriz” ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu mesajların, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Gözaltı süreci ve suçlamalar

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak” suçlamaları yöneltildi. Savcı’dan saç ve kan örnekleri alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedildi.