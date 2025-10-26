Son Mühür- Türk siyasi hayatının son 25 yılına damga vuran siyasetçiler arasında yer alan Meral Akşener, kurucu genel başkanı olduğu İYİ Parti'nin sekizinci yaşını bir mesajla kutladı.

14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ''Aktif siyasetten sıkıldım. Ben artık yokum'' mesajıyla İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğuna veda eden Akşener, koltuğu devrettiği Müsavat Dervişoğlu'nun adını anmadığı mesajında İYİ Parti'nin yola çıkışında kendisiyle birlikte yol alan herkese şükran duyduğuna dikkat çekti.



Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı...



Mesajında, ''Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir.

Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...'' hatırlatmasında bulunan Akşener,

''Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı,

Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti,

Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum.

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum.

İYİ Parti'nin 8. yaşını canı gönülden kutluyorum.'' ifadelerine yer verdi.