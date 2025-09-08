Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren programda, istihdam başlığında yer alan “güvenceli esneklik” modeli öne çıktı.

Yeni nesil çalışma biçimleri

Programda, işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın–erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş–yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler yapılacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güvenceli esneklik geliştirilecek, işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecektir.”

2026 işaret edildi

Programda, modelin hayata geçirileceği tarih olarak 2026 yılı öngörüldü. Düzenlemeler, işçiyi işe alma ve işten çıkarma süreçlerinden, kısmi süreli çalışma ve performansa dayalı ücretlendirmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Güvenceli esneklik nedir?

Uzmanlara göre güvenceli esneklik, işgücü piyasasında iki temel hedefi bir arada barındırıyor:

İşverenler için esnek çalışma düzenleriyle uyumlu iş organizasyonları,

Çalışanlar için iş güvencesi ve sosyal hakların korunması.

Bu yaklaşım özellikle dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmayı hedefliyor.

Öğrenciler için bireysel emeklilik düzenlemesi

OVP’de dikkat çeken bir başka başlık ise öğrenciler için getirilen BES düzenlemesi oldu. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı gençlerin bireysel emeklilik sistemine katılımını ve sistemde kalmalarını teşvik edecek uygulamaların devreye alınacağı açıklandı.

Dijital Türk lirası hazırlıkları

Programda finansal teknolojiler alanında da yeni adımlar yer aldı. Dijital Türk lirasının hukuki, iktisadi ve güvenlik boyutlarının ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması planlanıyor.