Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcısı N. Burak Seyrek, İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Seyrek’in yeni göreviyle birlikte, İş Portföy’ün sermaye piyasalarındaki stratejik hedeflerine liderlik etmesi bekleniyor.

Sermaye piyasalarında 25 yıllık başarı hikâyesi

İş Bankası’nın 2000 yılında kurduğu İş Portföy, geçen 25 yılda Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden biri haline geldi.

Kurulduğunda 600 milyon dolarlık portföy büyüklüğüne sahip olan şirket, bugün 25 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştı.

Yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarıyla bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren İş Portföy, sermaye piyasalarının büyümesinde kilit rol üstleniyor.

Çevre, kadın ve çocuk odaklı ilk fonlara imza attı

İş Portföy, sadece finansal büyüklüğüyle değil, sosyal sorumluluk odaklı fon modelleriyle de sektörde öncü konumda.

Türkiye’nin çevre hassasiyetiyle yatırım yapan ilk çevre fonu, çocukların geleceği için birikimi teşvik eden kumbara fonu ve cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı ilk kadın fonu İş Portföy tarafından hayata geçirildi.

Ayrıca, TEMA, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türkiye Tenis Federasyonu gibi kurumlarla gelir paylaşımı yapan fonlar aracılığıyla, etki yatırımı ve sürdürülebilirlik anlayışını bir araya getirdi.

1,2 trilyon TL’lik portföy, 224 fonla yönetiliyor

Şirketin büyüklüğü ve çeşitliliği dikkat çekiyor.

Eylül 2025 itibarıyla 1,2 trilyon TL portföy büyüklüğüne ve %11,20 pazar payına ulaşan İş Portföy, 224’ün üzerinde yatırım fonunu aktif olarak yönetiyor.

Elektrikli araçlar, siber güvenlik, dijital oyun ve ileri teknoloji gibi alanlarda tematik fonlar sunan şirket, girişim sermayesi ve gayrimenkul fonlarıyla da reel ekonomiye kaynak sağlamayı sürdürüyor.

Yapay zeka destekli yatırım stratejileriyle yeni vizyon

Finansal teknolojilerin hızla dönüşüm geçirdiği günümüzde, İş Portföy de dijitalleşme sürecini derinleştiriyor.

Şirket, yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı, sürdürülebilir fon stratejileri ve uluslararası yatırımcı odaklı ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin yatırım potansiyelini dünyaya taşımayı hedefliyor.

Yeni dönemde, yapay zekâ temelli karar destek sistemlerinin portföy yönetiminde daha etkin kullanılması planlanıyor.

Seyrek: “Grubun sermaye piyasası vizyonuna katkı sunacağız”

İş Bankası’nda uzun yıllar üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan ve Ekim 2025 itibarıyla I. Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılan N. Burak Seyrek, yeni dönemde İş Portföy’ün stratejik yol haritasına liderlik edecek.

Seyrek’in, İş Bankası Grubu’nun sermaye piyasalarına yönelik uzun vadeli hedeflerinin koordinasyonu ve stratejik yatırımların geliştirilmesi süreçlerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.