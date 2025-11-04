Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.060,39 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.09'luk yükselişle 11.049 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.250 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar karışık...



Küresel piyasalar, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Teknoloji hisselerinin yükselişiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Asya borsalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Bitcoin, altın ve petrolde son tablo nasıl?



Bu yıl şimdiye kadar yüzde 53 değer kazanan külçe altın, 20 Ekim'de ulaştığı rekor seviyeden bu yana yüzde 8'den fazla düştü.

Ons altın 3.968 dolardan, gram altın 5.69 TL'den,

Brent petrol 64.70 dolardan

Bitcoin 104.398 dolardan işlem görüyor.