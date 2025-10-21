Son Mühür - Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile yapacağı görüşme sonucunda oyuncuya af yolunun açılabileceği belirtildi.

Kadro dışı bırakılan iki oyuncudan biri olan İrfan Can’ın, yönetimle görüşerek aradaki sorunları çözmek istediği ifade edildi. Öte yandan teknik direktör Tedesco’nun da her iki futbolcunun kendisine karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunmadığını dile getirdiği aktarıldı.

Başka takıma gitmek istiyor

Milli formayı taşıyan ve Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen İrfan Can Kahveci'nin, kadro dışı durumunun sürmesi halinde, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Yönetimin, teknik direktör Tedesco ile yapacağı görüşmenin ardından hem İrfan Can Kahveci hem de Cenk Tosun’un geleceğiyle ilgili kesin kararını vereceği ifade edildi.