Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, taraftarının coşkulu desteğiyle Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Galatasaray taraftarları, bu önemli karşılaşmanın bilet satış tarihini ve yayın detaylarını merakla bekliyor. Şampiyonlar Ligi coşkusunun yeniden İstanbul’da yaşanacağı bu mücadelede tüm gözler Rams Park’a çevrilmiş durumda. Galatasaray-Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te oynanacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Sane, Osimhen

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçları:

5 Kasım | Ajax – Galatasaray (Deplasman) | 23.00

25 Kasım | Galatasaray – R. Union Saint-Gilloise (Ev) | 20.45

9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray (Deplasman) | 23.00

21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid (Ev) | 20.45

28 Ocak | Manchester City – Galatasaray (Deplasman) | 23.00