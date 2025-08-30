Son Mühür/ Begüm Mol- Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. 2024-2025 sezonunun başında büyük beklentilerle göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı, kısa sürede sarı-lacivertlilerle olan serüvenini tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”

Mourinho dönemi beklentileri karşılamadı

Jose Mourinho’nun gelişi, Fenerbahçe taraftarı arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Takımın sahadaki performansı, beklentileri karşılamayınca ayrılık kaçınılmaz hale geldi. Mourinho’nun özellikle maç sonu açıklamaları ve saha içi kararları sık sık tartışma konusu oldu.

Alişan’dan Mourinho’ya: "Gözümüz görmesin seni haram olsun"

Ayrılık haberi yalnızca spor dünyasında değil, magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mourinho’ya sert sözlerle yüklendi.

Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz.

Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun… Darısı komple değişimlere inşallah.”

Fenerbahçe’de yeni hoca arayışı başladı

Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör arayışına başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün kısa sürede güçlü bir isimle anlaşmasını bekliyor.