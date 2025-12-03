Son Mühür- Konser maratonuna hız kesmeden devam eden İrem Derici, Maslak’ta sahne aldığı gecede hem şarkılarıyla hem de yaptığı açıklamalarla izleyenlerini eğlendirdi. Derici, performansı sırasında anne olma konusundaki düşüncelerinin değiştiğini anlatarak salonda gülümsemeye neden oldu.

“Sadece bir pişmanlığım var”

Bir dönem çocuk sahibi olmak istemediğini açıkça dile getiren Derici, artık bunun tam tersini düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

“Hayatımda sadece bir pişmanlığım var. Çok büyük konuştum. ‘Ben anne olmak istemiyorum, çocuk yapmak istemiyorum’ falan diye 2 yıl önce bunları söylüyordum. Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi? Bakalım neler olacak, istiyorum artık. Benim gibi böyle faraş ağızlı küçük bir şey hiç fena olmaz. Ya ben gitmeden, küfür eden berbat bir tip bırakmak istiyorum. Şaka bir yana, hakikaten böyle güzel bir evlat yetiştirmek istiyorum. Bugün lütfen dualarınızın bir kısmında bunu da geçirin.”

Hayranlarını hem şaşırttı hem güldürdü

Sözleriyle hem espri yapan hem de duygusal bir dile geçen Derici’nin açıklamaları, dinleyiciler arasında sıcak bir atmosfer oluşturdu. Ünlü şarkıcı, sahnedeki samimiyetiyle gecenin en çok konuşulan anlarına imza attı.