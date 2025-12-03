Son Mühür- Atv’nin yeni projesi A.B.İ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Set çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğünü söyleyen Saraçoğlu, “Kenan Bey’le çok güzel bir uyum yakaladık” ifadelerini kullandı.

Doğum gününde samimi açıklamalar

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu, doğum günü kutlamasında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kariyeriyle ilgili konuşan Saraçoğlu, “Şu an tamamen işime ve projeme odaklıyım” dedi.

Favori dizisini açıkladı

Yeni sezonda en çok sevdiği diziyi de paylaşan oyuncu, “Taşacak Bu Deniz’i izliyorum. Gayet de başarılı gidiyor, çok beğeniyorum” diyerek son dönem çok konuşulan yapımı övdü.