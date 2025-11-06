Son Mühür- Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax – Galatasaray karşılaşmasını izlemek için gittiği Amsterdam’da saldırıya uğradığını açıkladı.

Galatasaray’ın deplasmanda 3-0 kazandığı maç öncesi yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Derici, yaşanan olay nedeniyle stada giremediğini söyledi.

“Birkaç maganda bizim üstümüze geldi”

“Z Raporu” başlığıyla yaşadıklarını anlatan Derici, otele dönerken saldırıya uğradıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama ne pislikçe.

Kendimizi savunmak adına bir diklendik. Tam konu kapanıyor derken polisler bizim peşimize takıldı, sanırsın Die Hard 2025…”

Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’nun polislerle tartışma yaşadığını, kendisinin de ortamı yatıştırmaya çalıştığını söyledi.

“Polisler peşimize takıldı, odaya dönmemizi söylediler”

Ünlü şarkıcı, polisin kendilerine otelden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunduğunu anlatarak: “Gidin odanıza, bu akşam çıkmayın falan dediler. Ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi… Hala kırgın ve çok üzgünüm. Melih sonra inip polislerle kanka oldu ama ne fayda…” sözlerini paylaştı.

“Tırnaklarım kırıldı, ellerim zonkluyor”

Yaşanan arbede sırasında fiziksel zarar gördüğünü belirten Derici, tırnaklarının kırıldığını ve ellerinde ağrı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Arbedede tırnaklarım dipten kırıldı, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama doğru eve döneceğim.

9’undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum. Ama o kadar içlenmişim ki… Ben güzel hiçbir şey hak etmiyorum sanırım.”

“1,5 kilometre uzaktaki stada giremedim”

Stada çok yakın olmalarına rağmen güvenlik nedeniyle içeri giremediğini belirten Derici: “1,5 kilometre uzaktaki stada biletim olmasına rağmen giremedim. Bazı şeylerin olmayası var. Sonra İrem küfürbaz diyorlar…” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Konser biletlerini satışa çıkaracak

Derici, yaşadığı moral bozukluğu nedeniyle günlerdir hazırlandığı konser için de motivasyon kaybı yaşadığını belirterek biletleri satışa çıkaracağını duyurdu.