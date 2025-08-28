Son Mühür- Ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde yaşadığı sağlık problemleriyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Derici, bu kez evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu sevenlerini endişelendirmişti.

Yüksek ateş sonrası hastaneye kaldırılmıştı

Kısa süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran Derici, o dönemde yaptığı açıklamada, “Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Hem boğazım hem kulağım iltihaplandı. Önce antibiyotik verdiler, sonra vitamin takviyesi yapacaklar. Kimin gözü kaldıysa gözüne...” ifadelerini kullanmıştı.

Apartman merdivenlerinde düşerek bayıldı

İrem Derici, bu kez evinde yaşadığı kaza nedeniyle yeniden hastanelik oldu. Apartman girişindeki merdivenlerden düşen şarkıcı, başını çarpıp kısa süreli baygınlık geçirdi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Derici’nin başına on dikiş atıldı.

Yüzünde morluklar oluştu

Kaza sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Derici, düşmenin etkisiyle yüzünde morluklar oluştuğunu da belirtti. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

“Dün, apartman çıkış kapısının girişindeki merdivenlerden ayağımın boşluğa gelmesi sonucu düşerek başımı çarptım.

Kısa süreli baygınlık sonrasında Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde de morluklar oluştu.”

Konserlerini iptal etmek zorunda kaldı

Talihsiz kaza sonrası doktorlarının raporu doğrultusunda konserlerini iptal eden Derici, hayranlarından özür diledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme Şerefe ve 30 Ağustos Kıbrıs Kaya Palazzo Girne konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim.”