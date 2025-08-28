Son Mühür- Son günlerde Hande Erçel’in sosyal medya hesabından sevgilisi Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırması dikkatlerden kaçmamıştı.

Bu hamlenin ardından gözler Sabancı’ya çevrilmişti. Kısa süre sonra Sabancı’nın da Erçel ile yer aldığı kareleri sildiği görüldü. Çiftin bu tavrı, “ayrılık kesinleşti” yorumlarını beraberinde getirdi.

Takipten çıkmadılar

Tüm bu gelişmelere rağmen ikilinin hala birbirlerini takip etmeyi sürdürmesi, kafaları karıştırdı. Takip devam ederken fotoğrafların kaldırılması, “ilişkide kriz var ama tamamen bitmedi” iddialarını gündeme taşıdı.

Ayrılığın sebebi Arzu Sabancı mı?

Kulislerde dolaşan iddialara göre, çiftin ayrılığına Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe sıcak bakmaması neden oldu.

İlişkinin başından bu yana gündeme gelen bu söylenti, “ayrılığın perde arkasında aile faktörü mü var?” sorularını akıllara getirdi.

Evlilik yolunda giden ilişki krize mi girdi?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sık sık yurt dışı seyahatleriyle gündeme gelmiş, evlilik yolunda oldukları konuşulmuştu.

Son sosyal medya hareketleri, bu mutlu birlikteliğin beklenmedik bir şekilde sona erdiği yönündeki söylentileri güçlendirdi.