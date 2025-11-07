Son Mühür- Kendine özgü tarzı ve sevilen şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, bir süredir DJ Melih Kunukçu ile birliktelik yaşıyordu. İkili daha önce birkaç kez ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelmiş, son olarak sözlenerek evlilik hazırlıklarına başlamıştı.

İrem Derici’nin sosyal medya hamlesi dikkat çekti

Son günlerde çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Derici’nin Instagram hesabından Kunukçu’yu takipten çıkması ve birlikte yer alan tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Bu hamle, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü çiftten açıklama gelmedi

İddiaların ardından gözler İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu’ya çevrilse de taraflar sessizliğini koruyor. Çiftin açıklama yapmaması soru işaretlerini artırırken, hayranlar ilişkinin akıbetini merak ediyor.

Daha önce birçok kez ayrılıp barışan ünlü çiftin bu kez yollarını gerçekten ayırıp ayırmadığı bilinmiyor. Yakın zamanda gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.