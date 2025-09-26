Japonya’nın İbaraki eyaletine bağlı Ami kasabasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 75 yaşındaki Keiko Mori, 20 yıl önce ölen kızının cesedini evindeki dondurucuda sakladığını itiraf etti.

Polise birlikte gitti, her şeyi anlattı

Yerel basına yansıyan bilgilere göre Mori, bir yakınıyla birlikte polise giderek şoke edici sırrını açıkladı. Kızının adının Makiko olduğunu ve 1975 doğumlu olduğunu söyleyen Mori, “20 yıl önce öldü ve cesedin kokusu tüm evi sardı. Bu yüzden bir dondurucu aldım ve cesedi oraya koydum” ifadelerini kullandı.

Polis dondurucuda buldu

İtiraf üzerine eve giden polis ekipleri, dondurucuda yetişkin bir kadına ait ceset buldu. Cesedin yüzü aşağıya dönük ve diz çökmüş halde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, cesedin büyük oranda çürümüş durumda olduğunu açıkladı.

Otopsi yapılacak

Polis, cesedin kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını duyurdu. Uzmanlar, uzun süreli saklama nedeniyle otopsi sürecinin zorluklar taşıyabileceğini belirtti.

Mori tutuklandı

Keiko Mori, itirafının ardından gözaltına alındı ve resmi olarak tutuklandı. Japonya polisi olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.