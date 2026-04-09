İsmail Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, söz konusu saldırıları sert bir dille eleştirerek, bölgedeki gerilimin daha da tırmandığını ifade etti. İranlı yetkili, mevcut sürecin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, kapsamlı bir ateşkesin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

“Ateşkes tüm cepheleri kapsamalı”

ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin kırılgan yapısına işaret eden Bekayi, özellikle Lübnan’daki gelişmelerin sürecin geleceği açısından kritik olduğunu söyledi. Bekayi, Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesinin, Pakistan tarafından önerilen ateşkes planının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

ABD’ye taahhüt çağrısı

İranlı sözcü, ateşkesin sürdürülebilirliği için Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği sözlere bağlı kalması gerektiğini ifade etti. Bekayi, ABD’nin yalnızca belirli bölgelerde değil, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulması yönünde sorumluluk üstlendiğini hatırlattı.

Pakistan planı vurgusu

Bekayi açıklamasında, Pakistan tarafından önerilen ateşkes girişiminin kapsamına dikkat çekti. Pakistan Başbakanı’nın, ABD’nin bölgedeki tüm çatışmaları durdurma konusunda kararlı olduğu yönünde mesaj verdiğini aktaran Bekayi, bu taahhütlerin ihlal edilmemesi gerektiğini söyledi.

“İhlaller süreci zora sokar”

İranlı yetkili, ateşkes anlaşmasına aykırı her türlü adımın süreci tehlikeye atacağını belirtti. Bekayi, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bölgedeki gerilimin yeniden artabileceği uyarısında bulunarak, tüm tarafları anlaşmalara sadık kalmaya davet etti.