Türk Hava Yolları (THY), bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.

Şirketin genel müdürlük binasında yapılan toplantı sonrası üst düzey atamalar kamuoyuna duyuruldu.

Yönetimin başına Murat Şeker getirildi

Yeni yapılanma kapsamında Murat Şeker, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevine atandı.

Daha önce finans ve yönetim alanında önemli görevler üstlenen Şeker’in, şirketin stratejik büyüme ve finansal sürdürülebilirlik politikalarında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Genel Müdürlük görevine Ahmet Olmuştur atandı

THY’de uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Olmuştur ise şirketin yeni Genel Müdürü oldu.

Olmuştur, son olarak Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yeni göreviyle birlikte şirketin operasyonel ve ticari süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Üst yönetimde yeni atamalar

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, yönetim kadrosundaki diğer değişiklikler de paylaşıldı.

Buna göre:

Metin Gülşen, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı

Harun Baştürk, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı

olarak görevlendirildi.

Ayrıca mevcut Genel Müdür Bilal Ekşi’nin emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığı açıklandı.

İcra komitesinde de değişim yaşandı

THY’de yalnızca genel müdürlük değil, icra komitesi tarafında da değişiklikler yapıldı.

Ahmet Bolat emeklilik nedeniyle görevinden ayrılırken, Ramazan Sarı’nın da istifa ettiği bildirildi.

Boşalan İcra Komitesi Başkanlığı görevine Murat Şeker atanırken, üyeliklere Ahmet Olmuştur ve Metin Gülşen getirildi.

Murat Şeker’in kariyeri dikkat çekiyor

Prof. Dr. Murat Şeker’in kariyeri, uluslararası finans ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Dünya Bankası’nda ekonomist olarak görev yapan Şeker, daha sonra Ziraat Bankası’nda üst düzey yöneticilik yaptı. 2016 yılında THY’ye katılan Şeker, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği gibi kritik görevlerde bulundu.

Ahmet Olmuştur ise kariyerine THY Çağrı Merkezi’nde başlayarak şirket içinde yükselen isimlerden biri oldu.

Gelir yönetimi, fiyatlandırma ve satış alanlarında uzun yıllar görev yapan Olmuştur, son olarak ticari süreçlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Yeni dönemde THY’nin ticari büyüme ve küresel rekabet stratejisinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

