İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren yasa tasarısına ön onay verdi. Tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere gündeme alınmaya hazırlanıyor.

Tasarı komisyondan geçti

Komisyon üyesi Mücteba Zarei, yapılan toplantıda “Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik stratejik eylem” başlıklı taslak düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı. Böylece tasarı, yasama sürecinin en kritik aşamalarından birini geçerek Genel Kurul’a sevk edilmeye hazır hale geldi.

Geçişlere kısıtlama ve yeni ücret sistemi

Taslak düzenlemede, boğazdan geçişlere yönelik çeşitli kısıtlamalar ve yeni mali düzenlemeler dikkat çekiyor. Buna göre:

- Deniz taşımacılığına yönelik güvenlik tedbirleri artırılacak

- Çevresel koruma ve denetim mekanizmaları güçlendirilecek

- Geçişler için riyal bazlı ücretlendirme sistemi getirilecek

Ayrıca bazı ülkelere yönelik özel kısıtlamaların da taslakta yer aldığı ifade ediliyor.

ABD ve İsrail’e geçiş yasağı gündemde

Tasarıda, ABD ve İsrail’e ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine yasak getirilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin geçişlerine de sınırlamalar getirilmesi planlanıyor.

İran’ın egemenlik vurgusu

Düzenlemede, İran’ın ve silahlı kuvvetlerinin boğaz üzerindeki egemenlik rolünün güçlendirilmesine yönelik maddeler de yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik kontrolü ve denetim mekanizmalarının artırılması hedefleniyor.

Umman ile iş birliği maddesi

Taslakta dikkat çeken bir diğer başlık ise Umman ile Hürmüz Boğazı’nın hukuki statüsüne ilişkin iş birliğinin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler oldu. Bu adımın, bölgesel denge ve uluslararası deniz hukuku açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Yasa süreci nasıl işleyecek?

İran’da yasa tasarıları öncelikle ilgili komisyonlarda detaylı şekilde ele alınıyor. Komisyon onayının ardından tasarı Meclis Genel Kurulu’nda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde ise nihai onay için Anayasayı Koruyucular Konseyi’ne gönderiliyor. Konseyin onayından sonra düzenleme yürürlüğe giriyor.

Küresel etkileri yakından izleniyor

Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin bu düzenleme, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Tasarının yasalaşması halinde küresel enerji ve ticaret dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.