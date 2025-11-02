İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu’na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, nükleer bilimin asıl gücünün İranlı bilim insanlarının bilgi ve birikiminde olduğunu vurgulayarak, "Binaları ve tesisleri yıkmakla bir şey elde edemezler. Biz yeniden, hem de daha güçlü şekilde inşa ederiz. Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" dedi.

Mesud Pezeşkiyan: Rekabete güçlü şekilde girmek hayati önem taşıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu’nu ziyaret ederek sağlık, tedavi ve radyofarmasötik üretimi alanında nükleer bilim insanlarının geliştirdiği son çalışmaları inceledi. Pezeşkiyan, incelemelerinin ardından kurumun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Pezeşkiyan, İran’ın radyofarmasötik üretimindeki konumuna dikkat çekerek, bu teknolojinin milli gelir oluşturma ve küresel pazarlarda yer edinme açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Pezeşkiyan, "Bugün ülkemiz için modern teknolojilerden yararlanmak ve küresel rekabete güçlü şekilde girmek hayati önem taşıyor" dedi.

"İran'ı bağımlı tutmak istiyorlar"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bazı küresel güçlerin bağımsız ülkeleri ileri teknolojilerden mahrum bırakmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalist güçler, İran gibi bağımsız ülkeleri montaj sanayisine bağımlı tutmak istiyor. Kendileri üretip ilaç geliştiriyor ve bunları diğer ülkelere fahiş fiyatlarla satmayı hedefliyor" diye konuştu.