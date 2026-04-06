Reuters, İran ile ABD arasında bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir çatışma sonlandırma planının gündeme alındığını duyurdu. Ajansa konuşan kaynaklara göre, söz konusu çerçeve Pakistan tarafından hazırlanarak gece boyunca her iki tarafa da iletildi.

Planın iki aşamalı olduğu belirtilirken, ilk adımda derhal ateşkes sağlanması, ardından ise kapsamlı bir anlaşmaya geçilmesi öngörülüyor.

Ateşkes reddedildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, ABD’nin daha önce sunduğu 15 maddelik teklifin aşırı ve mantıksız talepler içerdiğini belirterek bu durumu karşı tarafa ilettiklerini söyledi.

Geçici ateşkese karşı olduklarını vurgulayan Bekayi, “Ateşkes, suçun sürmesine zemin hazırlar. Biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi belirledik ve arabuluculara yanıtımızı ilettik” ifadelerini kullandı. İran’ın hem sahada askeri mücadelesini sürdürdüğünü hem de diplomatik süreçleri yürüttüğünü dile getiren Bekayi, müzakerelerin tehdit ve ültimatomla bağdaşmadığını belirtti.

Bekayi, ateşkesin yalnızca taraflara yeniden toparlanma fırsatı sunduğunu savunarak, İran’ın geçici bir duraklama değil, saldırıların tekrarını önleyecek kalıcı bir anlaşma istediğini ifade etti.

AA muhabirinin, ABD’nin kurtardığını iddia ettiği ikinci pilotun İsfahan’daki konumuna ilişkin sorusuna ise Bekayi, bu konunun silahlı kuvvetlere sorulması gerektiğini belirterek, söz konusu operasyonun ABD açısından bir “facia” olduğunu söyledi. Ayrıca Bekayi, İsfahan’daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek amacıyla yapılmış bir aldatma girişimi olabileceğini de öne sürdü.