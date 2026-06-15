Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti'nin başına kim gelebilir sorusunu yeniden alevlendiren adım, gazeteci yazar Şamil Tayyar'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü alacak bir isme ihtiyaç duyulduğunu savunan Tayyar, bu role en uygun ismin Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ederek aktif siyasete ara veren Berat Albayrak olduğunu öne sürdü.

Güçlü ve güvenilir bir isme ihtiyaç var...



''Daha önce ifade etmiştim, biraz açarak tekrar edeyim.

Son dönem sivil siyaset alanının giderek daraldığını, bu boşluğa bürokrasinin yerleştiğini, devlet içinde kontrolsüz yeni iktidar gruplarının peydah olduğunu gözlemliyoruz'' hatırlatmasında bulunan Tayyar,

''Zamanla siyasetin tasfiyesini sağlayacak bu gelişme, AK Partinin altını oyuyor, toplumsal bağını zayıflatıyor.

Haliyle seçim sürecine girerken iktidar açısından siyasi risk artıyor.

Lafı uzatmayım.

Gelinen bu noktada, Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak, siyaset ve bürokrasi ilişkisini rayına sokacak, gelecek kaygısı taşımayacak, toplumla yeni bir ahit yapacak güçlü ve güvenilir bir isme ihtiyaç var.

Herkes alternatif sunabilir.

Kişisel kanaatim, Berat Albayrak bu role en uygun olanıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Köprü görevi görebilir...



Albayrak için düşündüğü görevin detaylarına açıklık getiren Şamil Tayyar,

''Bu görev illa bir bakanlık veya parti yöneticiliği değil, olursa iyi olur ayrı, cumhurbaşkanlığı makamıyla siyaset ve bürokrasi arasında güvenli bir köprü inşasını sağlayacak görev tarifidir.

Misal, güçlü Başdanışmanlık gibi.

Böyle bir ara istasyonla cumhurbaşkanımızın gücünün istismarı da önlenir.

Buna Berat beyin değil AK Parti’nin ihtiyacı var.

Bu misyonu üstlenecek daha güçlü ve uygun aktör varsa o da denenebilir.

Ben bulamadım, bulan varsa eyvallah.

Dikkat çekmek istediğim konu, bu ihtiyacın aciliyetidir'' vurgusunda bulundu.