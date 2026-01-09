Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilere ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun videosunu paylaşarak, “Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi: İran’ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri şehri terk etti” ifadelerine yer verdi.

Videoda ise Meşhed’deki gösterilere katılımın bir milyonu aştığı vurgulanıyor. Trump, paylaşımında videonun başlığında yer alan cümleleri tekrar etti.

Ne olmuştu?

İran’da gösteriler, 28 Aralık 2025’te ülke para biriminin döviz kurlarına karşı hızlı değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlamıştı. Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösteriler, halkın ekonomik durum ve hayat pahalılığına tepkisini ortaya koyarken, protestoların bazı şehirlerde rejim karşıtı bir nitelik kazandığı belirtiliyor.

İran hükümeti resmi olarak ölü veya yaralı sayısını açıklamazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) gösterilerin 12. gününde yayımladığı raporda 42 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 8’inin güvenlik görevlisi olduğunu bildirdi. Rapora göre, onlarca kişi yaralanırken, 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

Tesnim Haber Ajansı ise gösteriler sırasında yaralanan polis sayısını 568, milis gücünden (Besic) yaralananların sayısını ise 66 olarak duyurdu.